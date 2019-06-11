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Власти испугались: сеть обсуждает освобождение журналиста в России

11 июня, 21:00

Пользователи сети требуют наказать виновных в незаконном аресте и выдвигают версию о провокации

Иван Голунов. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Иван Голунов. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

В России прекратили уголовное преследование журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова, задержание которого вызвало широкий общественный резонанс.

Как сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, соответствующее решение было принято 11 июня в связи с недоказанностью участия подозреваемого в совершении преступления – торговле наркотиками.

Пользователи сети в целом позитивно оценили данную новость, отметив, что власти РФ, видимо, испугались, что поднимется волна протестов. В числе прочего, люди требуют, чтобы виновные в незаконном аресте Голунова были наказаны, а не "отделались легким испугом".

Но некоторые пользователи сети высказали мнение, что эта "комбинация" с арестом журналиста, а затем его оправдание и показательное наказание виновных из числа силовиков – ни что иное, как "показуха" перед прямой линией Путина, которая должна скоро состояться. Россияне в частности думают, что таким образом в Кремле решили устроить "показательную порку", а заодно и "почистить" ряди поднадоевших и неугодных силовиков.

Как мы уже писали, с момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.

Позже также стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые якобы нашли у Голунова, были обнаружены ДНК нескольких человек.


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