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Вмешивались в дела Африки: Facebook удалил десятки страниц российских троллей

30 октября, 18:20

Кремль занимался пропагандой в Судане, Ливии и ряде государств Центральной Африки

/ Фото: Reuters

Компания Facebook удалила в принадлежащих ей соцсетях десятки страниц и учетных записей, через которые Россия оказывала влияние на африканские государства.

Об этом 30 октября сообщил глава отдела кибербезопасности компании Натаниэль Глейхер, уточнив, что речь идет о "трех сетях, состоящих из аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram".

Глейхер добавил, что фейковые аккаунты были связаны с "фабрикой троллей" приближенного к президенту РФ олигарху Евгения Пригожина, который причастен к оказанию иностранного влияния на Украину и вмешательству в выборы в США.

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В целом были уничтожены три сети аккаунтов. Первая (в целом 90 аккаунтов в Facebook и Instagram) ориентировалась на Центрально-Африканскую Республику, Мадагаскар, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д’Ивуар и Камерун.

Две других группы были меньше: одна состояла из 44 аккаунтов и предназначалась для влияния на Судан, а другая была ориентирована на Ливию и включала 28 страниц.

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Фото: Шеметов Максим

На указанных страницах публиковали материалы с пропагандой политики Кремля в отношении африканских стран, а также критиковались действия США и Франции.

Напомним, в прошлом году гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

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Россия Камерун Судан Африка Facebook фабрика троллей фейки вмешательство России ЦАР

Источник: ТАСС

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