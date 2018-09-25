Учения России "Восток-2018" – демонстрация подготовки к "большой войне": интервью с экс-послом РФ в Сеуле

По словам Георгия Кунадзе, Кремль завысил число военнослужащих, принимающих участие в учениях "Восток-2018", минимум в семь раз

Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, бывший замминистра иностранных дел РФ (1991-1993 гг.), посол РФ в Республике Корея (1993-1997) Георгий Кунадзе в интервью сайту "Сегодня" рассказал, зачем Кремль провел учения "Восток-2018", почему Китаю нет надобности отбирать территории России, какая страна на Дальнем Востоке может быстро удвоить свой военный потенциал.

Какие цели, на Ваш взгляд, преследует РФ и Китай, проводя совместные учения "Восток-2018"?

- Скорее всего, учения провели на Дальнем Востоке, чтобы избежать выполнения процедур, предусмотренных в таких случаях в Европе – уведомления соседних стран, приглашения иностранных наблюдателей и т.д. В этот раз ни о чем подобном, по-моему, не сообщалось. Очень характерная деталь – объявленная численность участвовавших в учениях военнослужащих составила чуть ли не 300 тысяч человек. На самом деле, по оценкам экспертов, в учениях было задействовано не более 40 тысяч человек, что, конечно, тоже очень много, но все же, согласитесь, цифра несколько другого порядка. Китай был представлен на учениях одной бригадой, парадное построение которой широко фигурировало в официальной российской фотохронике, а Монголия – одним батальоном.

В целом, учения "Восток-2018" – довольно бессмысленная демонстрация подготовки к "большой войне", призванная, если не напугать, то, по крайней мере, озадачить "вероятного противника" или, как теперь говорят, "вероятного партнера" России. Кто такой этот "вероятный партнер", догадаться нетрудно.

Могут ли такие учения расцениваться Японией как политическая опасность сближения РФ и Китая?

– Политическое сближение России и Китая – ни для кого не секрет. Именно поэтому Япония, помня о собственных крайне непростых отношениях с Китаем, так ищет расположения России, несмотря на то, что лично президент Путин над ней, порой, откровенно глумится. Как иначе расценить его свежую идею о заключении мирного договора без урегулирования проблемы Южных Курил. Столь оскорбительных предложений не делал Японии даже СССР времен Брежнева.

Как бы Вы описали политику Японии в отношениях с Китаем и РФ?

- Насколько можно понять, премьер-министр Абэ стремится к пересмотру японской конституции, прежде всего, ее "пацифистской" девятой статьи. Если это произойдет, реакция Китая будет резко негативной и, возможно, не только декларативной. В таком гипотетическом сценарии для Японии было бы очень важно, чтобы Россия осталась от конфликта в стороне.

Часто можно слышать разные версии про захват какой-то части территории РФ Китаем. Насколько реалистичен, на Ваш взгляд, такой сценарий в обозримом будущем, почему?

- По-моему, это досужие разговоры. Риска ввязаться в войну с ядерной державой здесь много, а практического смысла ничтожно мало. Китайцы и без того очень успешно расширяют свое присутствие на российском Дальнем Востоке, тихо и дружелюбно врастая в его хозяйственную жизнь, но оставляя российским властям все непростые вопросы административного управления регионом. Как говорится, дешево и сердито.

Георгий Кунадзе. Фото: Facebook

Может ли РФ переориентироваться на Китай в плане экономического сотрудничества – рынок энергоресурсов, рынок капитала, технологии, чтобы максимально долго прожить под нынешними и перспективными санкциями Запада?

- О том, что в ответ на западные санкции Россия повернется на восток, к Китаю, было объявлено еще четыре года назад. Результаты, мягко говоря, не очевидны. Китайцы никогда не занимаются благотворительностью, их рынок энергоресурсов не безграничен, китайские капиталовложения в Россию могут быть сопряжены с политическим риском, а китайские технологии не всегда способны заменить западные. Китай слишком завязан на экономическое и технологическое сотрудничество с Западом, чтобы подставляться под его вероятные санкции за связи с Россией.

Чем, на Ваш взгляд, вызвана нынешняя острота торгового конфликта между США и Китаем?

- Отчасти предвыборными обещаниями Трампа, который давно грозился наказать Китай за "нехорошую" торговую политику, отчасти личными качествами самого президента США, профессиональными и человеческими.

Может ли Китай пойти на стратегическое партнерство с РФ в конфликте с США?

- Стратегическое партнерство России и Китая уже существует. Другое дело, что в конфликте с США оно мало чем может помочь Китаю.

Одним из первых распоряжений Дональда Трампа на посту президента США был указ о выходе страны из международного торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Как это повлияет на позиции США в Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно в условиях затяжного торгового конфликта с Китаем?

- Трамп вообще предпочитает двусторонние форматы многосторонним. Логика здесь в том, что многосторонний формат объективно более выгоден менее сильным государствам, а двусторонний – более сильным. Но, на мой взгляд, выход из Транстихоокеанского партнерства – это грубая ошибка, которая еще аукнется США, например, в ходе разборок с Китаем. Даже самая мощная держава не может позволить себе роскоши собачиться со всем миром.

Почему для Китая, согласно тому, что я читал, так важен контроль морских путей сообщения, особенно в трех морях – Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском?

- Я об этом ничего не слышал. И не вполне понимаю, что имеется в виду под "контролем над морскими коммуникациями". Ни одно государство не имеет каких-то преимущественных прав в международных водах. Фактом, однако, является и то, что исторически, ментально, и, судя по вашему вопросу, политически китайцы рассматривают эти моря как свою прибрежную зону. Не следует также забывать о том, что, например, в Южно-Китайском море расположены несколько архипелагов, являющиеся объектом споров между Китаем и соседними с ним странами.

Как бы Вы оценили и описали потенциал военно-морских сил США, Японии, Китая и России в Тихом океане, особенно ближе к Восточной Азии?

- Развернутый ответ на этот вопрос вряд ли возможен в формате интервью. Потенциал военно-морских сил следует оценивать в увязке с задачами, которые перед ними ставятся. Так, например, потенциал военно-морских сил США на Тихом океане, представленных здесь Третьим и Седьмым флотами, достаточен для выполнения практически любых боевых задач глобального и регионального масштабов.

Напротив, Тихоокеанский флот России заточен под выполнение глобальных стратегических задач, а в самом регионе базирования, как качественно, так и количественно уступая американцам, китайцам и японцам, никаких особых задач выполнить не может.

Не считая ядерной компоненты, военно-морские потенциалы Китая и Японии практически равны. ВМС Китая, располагают непропорционально большим количеством десантных кораблей и, вероятно, нацелены на выполнение десантных операций как раз в тех трех морях, которые вы упомянули.

Потенциал ВМС Японии достаточен для обороны страны и для участия в совместных с США операциях в регионе. При этом, имея в строю четыре современных вертолетоносца водоизмещением в 27 тыс. тонн, способные нести боевые самолеты вертикального взлета и посадки, японцы явно стремятся расширить возможности своих ВМС.

Какая вероятность того, что нынешняя напряжённость в регионе приведет к общей гонке вооружения между Китаем, Японией, РФ и США? Кто из этих четырех стран сможет более существенно нарастить военные бюджеты?

- Гонка вооружений процесс бесконечный и самовоспроизводящийся. Вопрос в том, кто за кем гонится. Япония, скажем, не гонится ни за США, ни даже за Россией, но вряд ли остается равнодушной к наращиванию отдельных видов вооружений Китая. Япония может без труда увеличить свой военный бюджет в два раза и на этой основе быстро нарастить свой военный потенциал. У нее есть для этого все – деньги, технологии, производственные мощности. Больше того, этого же добиваются от Японии и США. Нет пока у Японии только политического решения.

Китай остается по-советски закрытой страной во всем, что прямо или косвенно касается производства вооружений. Рискну предположить, что возможности Китая по-прежнему ограничены нехваткой современных военных технологий и трудностями с их приобретением за границей.

Оборонные возможности России объективно ограничены еще больше, но субъективно зависят только от решения президента Путина. Если и когда он примет на этот счет конкретные решения, США на них, разумеется, ответят. Но совсем необязательно на Дальнем Востоке