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Возле Генпрокуратуры РФ возобновились пикеты в поддержку журналиста Голунова

10 июня, 21:19

Мероприятия в поддержку журналиста началось в пятницу, в них приняли участие сотни москвичей

Фото: AFP

В центре Москвы вечером в понедельник, 10 июня, возобновились пикеты в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о наркотиках.

Несколько человек с плакатами в поддержку Голунова вышли к зданию Генпрокуратуры в центре Москвы. Они встали в одиночные пикеты, полиция их пока не задерживает.

Ранее задержанного российского журналиста доставили в больницу

Журналист был задержан 6 июня неподалеку от метро "Цветной бульвар", – сообщил адвокат Голунова. По его информации, полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.

Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его били. О самом задержании правоохранительные органы сообщили ночью, спустя 14 часов.

Голунову отказали в требовании провести экспертизу для подтверждения контакта с наркотическими веществами и в просьбе вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои.

По мнению коллег, Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. В последние месяцы ему поступали угрозы. Последние расследования Голунова на "Медузе" посвящены незаконному изъятию жилья, переделу рынка похоронных услуг, роскошной недвижимости родственников вице-мэра Москвы.

Ранее в Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала. Журналист связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

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Тег Россия, протесты, журналист, РФ, медуза

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Источник:

Интерфакс

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