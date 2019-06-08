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Задержанного российского журналиста доставили в больницу

8 июня, 17:00

У Голунова подозревают перелом ребер, сотрясение мозга и гематому

Фото: соцсети
Фото: соцсети.

Российского журналиста Ивана Голунова, которого задержали по обвинению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере, после задержания полицией доставили на обследование в больницу.

Об этом со ссылкой на на данные управления МВД РФ по Москве сообщает издание "Медуза", в котором работал задержанный.

Как стало известно, врачи осмотрели Голунова после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. При этом в МВД не уточнили, в какое именно учреждение отвезли журналиста.

"Голунова осматривали врачи двух бригад скорой помощи. Медики установили, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер. Первоначально в полиции отказывали в госпитализации Голунова", – говорится в сообщении издания.

Отметим, что ранее журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, за которое по российским законам грозит тюремный срок – от 10 до 20 лет лишения свободы. В свою очередь, сам Голунов заявил, что полицейские подбросили ему наркотики.

"После задержания Голунову около 16 часов не позволяли обратиться к адвокату. В полиции корреспондента "Медузы" избили, при этом ему не позволили вызвать скорую помощь. Также полиция сутки отказывала ему в просьбе сдать биологические образцы для экспертизы, которая может подтвердить его невиновность", – заявили в издании.

Напомним, что журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня неподалеку от метро "Цветной бульвар" – сообщил адвокат. По его информации, полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы. Он проведет ночь в ИВС, несмотря на протесты коллег

Тем временем, в убийстве журналиста в Словакии появился российский след. Подозреваемый в убийстве Яна Куцяка и его невесты рассказал о заказчике преступления.

Ранее в Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала. Журналист связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

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Тег Россия, москва, журналист, врачи

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