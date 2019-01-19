Возвращение Берлускони и теракт в Колумбии: ТОП-5 главных новостей мира

В Гданьске душевнобольной убил мэра города, а в России опять столкнулись два истребителя

Возвращение Берлускони и теракт в Колумбии: ТОП-5 главных новостей мира //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2bb/d3c/5c42bbd3cc825.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2bb/d3c/5c42bbd3cc825.jpg 2019-01-19T16:00:00+02:00 Россия В Гданьске душевнобольной убил мэра города, а в России опять столкнулись два истребителя

Читайте главные международные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Убытки американцев от инвестиций в биткоин составили почти два млрд долларов

Американские криптоинвесторы, ликвидировавшие свои накопления в биткоинах, понесли убытки на $1,7 млрд. Тем не менее, многие из них не планируют подавать заявление на получение налогового вычета. Такие данные приводятся в опросе компании по управлению личными финансами Credit Karma, опубликованном 15 января.

Опрос проводился в ноябре 2018 года. В нем приняли участие 1 009 человек старше 18 лет.

Согласно результатам, незначительное большинство американцев – 53% – планирует включить информацию о доходах и убытках от инвестирования в биткоин в свои налоговые декларации. 19% пока не приняли решения, а 35% тех, кто продал криптовалюту по меньшей цене, чем купил, не собираются уведомлять об этом государство.

Те, кто заработал на криптовалюте, более склонны включать информацию об этом в свои декларации – таких набралось 50%; и только 38% тех, кто понес убытки, пойдут на аналогичный шаг. Как отмечает Credit Karma, инвесторы, которые не обращаются за налоговым вычетом, могут принимать неудачное для их благосостояния решение.

Вместе с тем, 35% опрошенных считают, что они не обязаны уведомлять об успехах или неудачах, связанных с инвестированием в криптовалюту, налоговое ведомство, а 58% не знали, что им полагается вычет, если они понесли убытки.

Credit Karma также собрала данные по нереализованным убыткам от инвестиций в биткоин среди американских инвесторов. Согласно её информации, они составляют $5,7 млрд.

55% тех, кто решил не упоминать криптовалюту в декларации, убеждены, они заработали или потеряли недостаточно много, чтобы на них распространялись соответствующие требования закона.

В результате теракта в Колумбии погиб 21 человек

Взрыв в Колумбии: начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания национальной полицейской академии в Боготе. Жертвами теракта, произошедшего у здания национальной полицейской академии страны, стал 21 человек.

Кроме того, в медицинских учреждениях Боготы остаются 68 пострадавших. Генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес по итогам заседания совета безопасности заявил, что имя преступника — Хосе Альдемар Рохас Родригес.

Напомним, что ранее в северной провинции Колумбии Кордова в ночном клубе произошел мощный взрыв. Об этом заявил мэр Каукасии, небольшого города на севере Колумбии.

"31 человек был ранен в результате взрыва гранаты, брошенной в переполненный ночной клуб", – заявил он.

Всего в клубе "Бора-Бора" было около 70 человек, когда неизвестный на мотоцикле бросил взрывное устройство в клуб.

82-летний "друг Путина" Берлускони возвращается в большую политику

Известный своей политической поддержкой и личными симпатиями к президенту России Владимиру Путину экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь собирается занять место в Европейском парламенте. О своем намерении вновь баллотироваться на выборах, которые пройдут в конце мая 82-летний политик заявил на партийном мероприятии своей политсилы "Вперед, Италия" на Сардинии 17 января.

"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", — сказал Берлускони.

Стоит отметить, что Берлускони уже был евродепутатом – с 1999 по 2001 год, после чего решил сосредоточить свои политические амбиции на Италии. На данный момент его партия вместе со многими другими христианско-демократическими и консервативными силами входит в состав Европейской народной партии.

В Польше душевнобольной убил мэра Гданська

14 января в польском Гданьске произошла трагедия: мэра города Павла Адамовича ранили ножом во время благотворительного концерта. Нападавшим оказался 27-летний грабитель банков, страдающий психическим расстройством. К сожалению, жизнь 53-летнего Адамовича спасти не удалось.

"Во время Большого рождественского благотворительного концерта оркестра в Гданьске на сцену вырвался человек и ранил ножом Павла Адамовича", – говорится в сообщении.

В ходе благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи" ежегодно собираются средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, которая проходит во всех городах Польши, завершается концертом. Незадолго до начала концерта, примерно в 20:00, на сцену выбежал молодой человек и ударил мэра несколько раз ножом в грудь.

Во время нападения мужчина кричал, что его ошибочно посадили в тюрьму. Нападающего задержала охрана и передала полиции. Правоохранители нашли у него удостоверение сотрудника СМИ, которое злоумышленник мог использовать, чтобы попасть на сцену. В полиции предполагают, что оно поддельное, но благодаря ему служба безопасности подпустила мужчину так близко к сцене.

"Нападающий был 27-летним жителем Гданьска, который в прошлом был осужден за преступления против жизни и здоровья, в частности за грабежи", – сообщила представитель городской полиции Карина Каминска.

Действительно, ранее нападавший был осужден за ограбления банков, отсидел 5 лет, но несколько недель назад он вышел на свободу. После нападения на мэра он кричал со сцены в микрофон о том, что был незаконно осужден и что в этом виновата правившая до 2015 года в стране партия "Гражданская платформа" – Адамович состоял в этой партии с 2001 года и даже занимал должность главы регионального развития "Гражданской платформы".

Позже стало известно, что злоумышленник по имени Стефан В. страдал психическим заболеванием.

Все подробности убийства мэра Гданьска читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Месть душевнобольного грабителя банков: все подробности покушения на мэра Гданьска")

В России столкнулись два истребителя-бомбардировщика

Над Татарским проливом в Хабаровском крае (Россия) произошло чрезвычайное происшествие с участием двух военных самолетов Су-34. Как сообщил источник в силовых структурах региона, в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика.

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", – сказал источник и добавил, что экипаж одного самолета катапультировался.

Сейчас спасатели проводят поисковую операцию, судьба второго экипажа устанавливается.

Отметим, что крушения военных самолетов в России уже давно не в диковинку. Так, самое свежее ЧП произошло в декабре, когда истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе. В ходе полета над Краснодарским краем от боевого самолета отвалились запасные топливные баки.

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