Встреча Трампа и Путина на G20: Лавров рассказал о темах переговоров

Стороны не будут согласовывать повестку дня на переговорах

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Белый дом и Кремль не станут согласовывать темы, которые будут подняты на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Какой-либо согласованной повестки дня не существует", – заверил он.

Лавров добавил, что в МИД знают о том, что в Белом доме и Госдепартаменте США уже высказывались на тему предстоящей встречи.

"Это очевидные для всех темы, а президенты сами определят, что для них является приоритетом, и обсудят это напрямую", — резюмировал российский министр.

Напомним, ранее в США заявили, что ожидают от встречи Трампа и Путина обсуждения тем Ирана, Украины, Сирии, Ближнего Востока, а также вопросов контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Как мы уже писали, два лидера не проводили прямых переговоров с прошлого лета, когда РФ и США организовали саммит в финском Хельсинки. На встрече были подняты темы Украины, регулирования мировых рынков нефти и газа и другие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Встреча Трампа и Путина на G20: Лавров рассказал о темах переговоров". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"