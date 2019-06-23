Трамп может поднять неприятную для Путина тему

Встреча президентов РФ и США еще не согласована, но хозяина Кремля может ждать неприятный сюрприз

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в случае его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Японии на саммите Большой двадцатки (G20) готов напомнить ему о недопустимости вмешательства в американские выборы.

Ведущий задал вопрос американскому лидеру, намерен ли он предупредить российского президента о недопустимости вмешательства в американский избирательный процесс, на что Трамп ответил: "Возможно. Если вы хотите, чтобы я это сделал, я это сделаю".

Отметим, что следующие выборы в США пройдут в 2020 году – американцы будут выбирать президента. Однако одной из главных проблем остается вероятность российского вмешательства.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательстве. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал виновного во вмешательстве в американские выборы. Он отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп может поднять неприятную для Путина тему". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"