В России снова взорвался завод по производству пороха, опубликовано видео

Мощный взрыв полностью разрушил цеха завода по производству тротила

В НИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область РФ), которое производит взрывчатые вещества, снова произошел взрыв, есть раненые.

"По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС", – заявил представитель "Кристала". По его словам , в одном из зданий произошел пожар.

"Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", – сказал он.

Источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв, производились авиабомбы.

"В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", – сказал он. По данным источников, врыв полностью обрушил здание цеха.

По уточненным данным, 19 человек получили ранения в результате взрывов на оборонном предприятии "Кристалл" в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные Минздрава региона.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику 18+

Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

Мы также писали об инциденте в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, где сдетонировала взрывчатка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В России снова взорвался завод по производству пороха, опубликовано видео". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"