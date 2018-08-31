Взрыв на заводе боеприпасов в РФ: появились новые подробности

Сегодня, 14:20

Несколько человек пропали без вести, всего в эпицентре находились девять человек

Фото: ФКП Завод имени Я.М.Свердлова
Фото: ФКП Завод имени Я.М.Свердлова

В эпицентре взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области в России находились девять человек. Трое из них погибли, трое – доставлены в больницы и еще трое пока не обнаружены. 

"Возможно, погибли под конструкциями. Ведется разбор завалов", – отметили в оперативном штабе.

Пожарные ликвидировали открытое горение на оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Отмечается, что распространение огня остановили в 12:33. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Пожар вспыхнул после взрыва в одном из цехов во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин.

Стоит отметить, что предприятие является одним из крупнейших в стране производителем боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности. Штат завода составляет около пяти тысяч человек. 

Напомним, что ранее взрыв произошел на Тоцком полигоне под Оренбургом, в результате чего погиб солдат-контрактник.

Также в марте произошел взрыв газа в Мурманске, после чего обрушились четыре этажа жилого дома.
Россия, пожар, взрыв, завод
Источник:

Интерфакс

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