Взрыв в военной академии в России: озвучена версия случившегося
По неподтвержденным данным на территории Военно-космической академии Можайского найдена вторая мина
Основной версией взрыва в одном из крупнейших военных вузов России – Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге – является неосторожное обращение с боеприпасами, считают российские следователи.
"Приоритетная версия произошедшего взрыва – неосторожное обращение с боеприпасами", – пишут российские СМИ, ссылаясь на свои источники в силовых структурах.
Кроме того, в министерстве обороны РФ уточняют, что в академии произошел взрыв "безоболочного объекта" в одном из служебных помещений административного академии.
TWITTER— Новая Газета (@novaya_gazeta) April 2, 2019
Курсанты при этом не пострадали.
Некоторые СМИ утверждают, что на территории академии была найдена вторая мина. Официально эту информацию пока не подтвердили.
Как утверждают в Минобороны РФ, в результате взрыва пострадали три, а не четыре человека, как сообщалось ранее. Потерпевших госпитализировали в клинику военно-полевой хирургии, их жизням ничего не угрожает.
Напомним, что в результате произошедшего – а по предварительной версии в учебном заведении сдетонировала мина – пострадали преподаватели: два полковника, майор и женщина-старший лейтенант.
Как мы писали, взрыв произошел на пятом факультете учебного заведения – обнаружив мину, ее попытались перенести в безопасное место, но она сдетонировала раньше.
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