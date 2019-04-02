Взрыв в военной академии в России: озвучена версия случившегося

По неподтвержденным данным на территории Военно-космической академии Можайского найдена вторая мина

Фото: twitter.com/ars_ves.

Взрыв в военной академии в России: озвучена версия случившегося //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/359/d13/5ca359d13415d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/359/d13/5ca359d13415d.jpg 2019-04-02T15:57:22+03:00 Россия По неподтвержденным данным на территории Военно-космической академии Можайского найдена вторая мина

Основной версией взрыва в одном из крупнейших военных вузов России – Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге – является неосторожное обращение с боеприпасами, считают российские следователи.

"Приоритетная версия произошедшего взрыва – неосторожное обращение с боеприпасами", – пишут российские СМИ, ссылаясь на свои источники в силовых структурах.

Кроме того, в министерстве обороны РФ уточняют, что в академии произошел взрыв "безоболочного объекта" в одном из служебных помещений административного академии.

TWITTER— Новая Газета (@novaya_gazeta) April 2, 2019

Курсанты при этом не пострадали.

Некоторые СМИ утверждают, что на территории академии была найдена вторая мина. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Как утверждают в Минобороны РФ, в результате взрыва пострадали три, а не четыре человека, как сообщалось ранее. Потерпевших госпитализировали в клинику военно-полевой хирургии, их жизням ничего не угрожает.

Напомним, что в результате произошедшего – а по предварительной версии в учебном заведении сдетонировала мина – пострадали преподаватели: два полковника, майор и женщина-старший лейтенант.

Как мы писали, взрыв произошел на пятом факультете учебного заведения – обнаружив мину, ее попытались перенести в безопасное место, но она сдетонировала раньше.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв в военной академии в России: озвучена версия случившегося". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.