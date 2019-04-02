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Взрыв в военной академии в России: озвучена версия случившегося

Сегодня, 15:57

По неподтвержденным данным на территории Военно-космической академии Можайского найдена вторая мина

Фото: twitter.com/ars_ves
Фото: twitter.com/ars_ves.
Взрыв в военной академии в России: озвучена версия случившегося //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/359/d13/5ca359d13415d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/359/d13/5ca359d13415d.jpg Россия По неподтвержденным данным на территории Военно-космической академии Можайского найдена вторая мина

Основной версией взрыва в одном из крупнейших военных вузов России – Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге – является неосторожное обращение с боеприпасами, считают российские следователи.

"Приоритетная версия произошедшего взрыва – неосторожное обращение с боеприпасами", – пишут российские СМИ, ссылаясь на свои источники в силовых структурах.

Кроме того, в министерстве обороны РФ уточняют, что в академии произошел взрыв "безоболочного объекта" в одном из служебных помещений административного академии.

Курсанты при этом не пострадали.

Некоторые СМИ утверждают, что на территории академии была найдена вторая мина. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Как утверждают в Минобороны РФ, в результате взрыва пострадали три, а не четыре человека, как сообщалось ранее. Потерпевших госпитализировали в клинику военно-полевой хирургии, их жизням ничего не угрожает.

Напомним, что в результате произошедшего – а по предварительной версии в учебном заведении сдетонировала мина – пострадали преподаватели: два полковника, майор и женщина-старший лейтенант.

Как мы писали, взрыв произошел на пятом факультете учебного заведения – обнаружив мину, ее попытались перенести в безопасное место, но она сдетонировала раньше.

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Тег Россия, взрыв, Санкт-Петербург, мина, военная академия

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Источник:

ТАСС

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