"Я орала и царапалась": российская журналистка рассказала, как ее изнасиловал уборщик в отеле на Сейшелах

Российская журналистка Анна Карабаш рассказала подписчикам Facebook о том, что ее изнасиловали в мае прошлого года. Насильником оказался работник отеля.

Это произошло во время командировки на Сейшельские острова на вилле в пятизвездочном отеле Six Senses Zil Pasyon. Согласно данным сайта booking.com, самая бюджетная вилла в этом отеле стоит 144 798 рублей за ночь.

"Я спала на вилле. Была ночь, полпервого ночи. Пришел уборщик — не знаю как, ибо я спала, — и изнасиловал меня. Я этого человека никогда до это не видела. Он был с ножом и в том числе обещал убить. Я орала. Я вырывалась. Я царапалась. Он был сильнее. Тревожной кнопки не было рядом. Позвонить он мне не давал. Орать было бессмысленно — виллы достаточно далеко друг от друга и никто ничего, видимо, не слышал", — написала Анна.

Женщина напоила его снотворным и побежала за помощью. Только через час она нашла сотрудников отелей, которые пообещали вызвать полицию.

"Полиция была вызвана только спустя 8 часов после того, как я сообщила охране отеля о преступлении. Совладелица отеля Лаура Валабджи (Laura Valabhji) начала нашу беседу со слов: "Did you get pleasure last night?" ("Вы получили удовольствие прошлой ночью?"), после чего мирные переговоры были с моей стороны закончены. Отель продолжал и продолжает вести себя чудовищно по отношению ко мне. Я подала на них в суд на Сейшелах. И я ездила в декабре на суд над насильником на Сейшелы. Решения пока нет — его перенесли на май. Дата слушаний по гражданскому иску еще не назначена", – сообщает журналистка.

Насильника задержали. Женщина потребовала возместить моральный ущерб в размере 541 тысячи долларов. В декабре состоялся суд, но заседание перенесли на май, поэтому наказание преступнику еще не назначили.

"Я пишу без эмоций. Сама ситуация достаточно драматична, чтобы я еще и рассказала, что я на эту тему чувствую. Достаточно сказать, что я до сих пор прохожу посттравматическую терапию", — сказала журналистка.

