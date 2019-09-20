Шел "изгонять" Путина: якутскому шаману грозит тюремный срок

Фото российских СМИ

Задержанного в Бурятии шамана Александра Габышева, который шел в Кремль "изгонять Путина", выпустили "под честное слово" на сутки из психоневрологического диспансера Якутии. Вчера ночью его насильственным образом доставили из лагеря, разбитого отрядом шамана в Бурятии, сначала в Улан-Удэ, а затем в Якутск. В медучреждение его доставили для прохождения психиатрической экспертизы, здесь он будет находиться все время расследования уголовного дела об экстремизме, сообщили редакции Сибирь.Реалии сторонники шамана, с которыми он созвонился после освобождения.

"Пьет сейчас чай с родственниками. Отпустили под честное слово на сутки, завтра вернется обратно. На все время расследования там задержат. Говорит, что будут его судить за попытку свергнуть существующий политический строй. Это с его слов, я так понял по экстремистской статье", – сообщил Виктор Егоров из отряда шамана, который продолжает путь в Москву.

По словам другого сподвижника Габышева Евгения Ростокина, шаман намерен участвовать в судебном процессе и свою вину не признает.

"Адвокат у него уже есть. Но юридическая помощь не помешает, конечно, участию всех правозащитников будем рады", – сообщил Ростокин.

В поддержку шамана жители Иркутска, Улан-Удэ и Читы в ближайшее время планируют устроить митинги, заявил Ростокин.

Пользователи соцсетей называют произошедшее возвращением карательной психиатрии.

Сам Габышев после выхода из психдиспансера записал видео, в котором назвал "иркутских ребят", задержавших его в бурятском посёлке Выдрино, "отличными" и сообщил, что "все происходило в рамках законности". На время расследования, которое он проведет в психдиспансере, Габышев попросил своих сторонников "успокоиться и отдохнуть".

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Ранее в разговоре с Ростокиным шаман Габышев сообщил, что в доме сестры к нему приставлена охрана, а по возвращении в диспансер ему пообещали "не колоть препараты". "Сказали, что боятся меня лишний раз тронуть, потому что по стране идут большие волнения... Предстоит долгая история. Считаю, это мой крест – пройти через суд, все испытания. Как Христос. Может, и тюряга будет", – процитировал Ростокин Габышева.

Шаман Александр Габышев, задержанный в четверг, 19 сентября, в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как уточняют в ведомстве, в ЯРПНД Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая "основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни".

"В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября в Бурятии похитили якутского шамана Александра Габышева. По данным СМИ, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где проходила ночевка, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю. Нескольких активистов также задержали.

Российские правоохранители утверждают, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. Однако не уточняется, в чем именно его подозревают. Шамана собираются доставить из Улан-Удэ в Якутск для следственных действий.

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Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

Шаман Александр Габышев, задержанный в четверг, 19 сентября, в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как уточняют в ведомстве, в ЯРПНД Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая "основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни".

"В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября в Бурятии похитили якутского шамана Александра Габышева. По данным СМИ, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где проходила ночевка, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек.

Российские правоохранители утверждают, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. Однако не уточняется, в чем именно его подозревают. Шамана собираются доставить из Улан-Удэ в Якутск для следственных действий.

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

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