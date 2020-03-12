Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что падение цен на нефть положительно отразится на экономике России , которое обнародовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, вызвало бурную реакцию посетителей его странички.

Пользователи соцсетей троллят и откровенно стебутся над хозяином Кремля, напоминая, что даже когда нефть стоила в четыре-пять раз дороже, экономического прорыва в России не произошло.

"У тебя из каждой ситуации выходят только россияне в лохмотьях". – "Где же эти ключевые отрасли производства. Одни торговые центры. Наверное, Росгвардия с ФСБ", – пишут одни.

"Опять сказки от дедушки Ебобо! То нам санкции не страшны, то отмените санкции! То у нас медицина лучшая в мире, то медицина требует улучшений! То у нас экономика прёт и все богатые, то у нас полстраны нищих и нужно потерпеть! Сколько можно уже слушать этот бред душевнобольного деда!" – возмущаются другие.

"Все свои провалы выдавать за достижения – вот и вся тактика Путина и его шайки". – "На нашей экономике всё отражается позитивно: и санкции, и падение цен на нефть. А мы живём всё хуже и хуже". – "При этом ни слова про очередной отъем денег у населения девальвацией рубля. Так идет "борьба" с бедностью?" – интересуются третьи.

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"При 120 долларах не вышли, а при 20 долларах будет рывок в прыжке. В пропасть", – иронизируют посетители странички журналиста.

"Вот не верю, наотрез не верю во внезапный дефицит табакерок в России", – иронизирует один из пользователей соцсетей, намекая на убийство российского императора Павла I, который был избит, получил удар в висок тяжелой золотой табакеркой и был задушен шарфом.

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"Путин о падении цен на нефть: Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации навсегда и перешли уже наконец на мощное производство лаптей, балалаек, выращивание репы. Перейти на альтернативные энергоносители – хворост", – смеются в сети над словами Путина.

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"Зачем вам Петросян, если есть такой клоун", – делают вывод в комментариях под сообщением Смирнова.

Кроме того, пользователи соцсетей сопроводили пост журналиста довольно едкими мемами и коллажами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в городе Череповец Вологодской области Путин внезапно "вышел в народ" и опозорился .

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