Задержание СБУ российского танкера: реакция Госдумы
В Совете Федерации РФ потребовали немедленно освободить танкер NEYMA
После задержания в Украине российского танкера "NEYMA" перспективы наладить двухсторонние отношения между Киевом и Москвой ухудшились.
Об этом российским СМИ заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Если Киев хочет хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер", – сказал российский сенатор 25 июля.
Напомним, ранее в этот день в СБУ сообщили а задержании танкера "NEYMA", при помощи которого 25 ноября 2018 года пограничные войска ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе. В результате случившегося 24 украинских моряка и три боевых корабля – два катера и буксир - оказались захвачены Россией.
По данным СБУ, 24 июля порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT". Его номер ИМО – 8895528, который по данным международной информационной системы EQUASIS соответствует номеру "NEYMA".
Стоит отметить, что судно принадлежит ООО "ЮВАС ТРАНС", против которого Военная прокуратура СНБО ранее в этом году ввела санкции, заблокировав активы предприятия, ограничив торговые операции, приняв меры для предотвращения вывода, запретив участия в приватизации и аренде государственного имущества и тому подобное.
Как мы уже писали, 17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.
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