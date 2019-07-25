Задержание в Украине танкера NEYMA: в России сделали циничное заявление

Леонид Слуцкий проигнорировал то, что судно было причастно к агрессии России против Украины около Керченского пролива

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал задержание украинскими спецслужбами в порту Измаила российского танкера NEYMA проявлением "государственного пиратства".

Такое заявление он сделал у себя в Twitter 25 июля, определенно проигнорировав тот факт, что судно принадлежит компании ООО "ЮВАС ТРАНС", ранее попавшей в санкционный список СНБО за причастность к незаконному захвату трех боевых кораблей в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

При этом само нападение пограничников ФСБ с последующим захватом 24 украинских моряков российский сенатор отказался признать открытым актом агрессии, назвав это "провокацией" со стороны Украины.

"Украина на собственную провокацию отвечает актом государственного пиратства", – пишет в Twitter Слуцкий.

Он утверждает, что захватом танкера Киев якобы хочет оказать давление на незаконное следствие по делу военнопленных моряков.

Напомним, как стало известно ранее, накануне случившегося переименованный на NIKA SPIRIT танкер NEYMA зашел в порт Измаила, чтобы стать на ремонт в Измаильском судоремонтном заводе.

Мы также писали, что в МИД РФ уже пригрозили Украине последствиями за задержание российского танкера, а в СБУ опубликовали видео с борта судна:

Видео: СБУ

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