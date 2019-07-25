Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Задержание СБУ российского танкера: в Кремле угрожают Украине

25 июля, 15:16

В МИД России сделали заявление по поводу действий Службы безопасности Украины

В МИД России заявили, что выясняют информацию о задержании СБУ российского танкера, который блокировал проход украинских кораблей через Керченский пролив. Внешнеполитическое ведомство РФ угрожает последствиями для Украины, если команда танкера будет взята в "заложники".

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – отметили в МИД России. 

Напомним, в Совете Федерации уже заявили, что задержание российского танкера в Украине якобы является абсолютно незаконным и это якобы значительно ухудшает перспективы налаживания двусторонних отношений. Такое заявление сделал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, танкер "NEYMA" блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года, после чего они были захвачены ФСБ вместе с 24 украинскими моряками. 

В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление, отметив, что такой договоренности не существует.

17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СБУ, заложники, танкер, Керченский пролив, МИД России, Джабаров, NEYMA

Вы сейчас просматриваете новость " Задержание СБУ российского танкера: в Кремле угрожают Украине". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело MH-17: в СБУ сделали заявление о задержанном подозреваемом

21 июля, 10:52

В Киеве состоялся брифинг о ходе расследования факта сбивания пассажирского самолета рейса МН-17

Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе

17 июля, 20:49

Союзники были против разговора Зеленского с Путиным, но Украина должна отстаивать свои интересы

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

Почему снятся кошмары?

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

В чем секрет роскошных волос Кейт Миддлтон? Мы знаем

Не делай так. Топ типичных ошибок на свидании

Флешмоб в Instagram и кто еще из звезд развелся из-за романа

Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?

7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк

​Самый крупный тираннозавр в мире

Бьюти-шпаргалка: всё, что ты хотела знать о СС-кремах

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь