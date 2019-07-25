Задержание СБУ российского танкера: в Кремле угрожают Украине

В МИД России сделали заявление по поводу действий Службы безопасности Украины

В МИД России заявили, что выясняют информацию о задержании СБУ российского танкера, который блокировал проход украинских кораблей через Керченский пролив. Внешнеполитическое ведомство РФ угрожает последствиями для Украины, если команда танкера будет взята в "заложники".

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – отметили в МИД России.

Напомним, в Совете Федерации уже заявили, что задержание российского танкера в Украине якобы является абсолютно незаконным и это якобы значительно ухудшает перспективы налаживания двусторонних отношений. Такое заявление сделал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, танкер "NEYMA" блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года, после чего они были захвачены ФСБ вместе с 24 украинскими моряками.

В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление, отметив, что такой договоренности не существует.

17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.

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