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Задержание российского танкера в Измаиле: известно, что судно делало в Украине

25 июля, 15:42

В городской порт танкер NIKA SPIRIT, ранее носившее имя NEYMA, зашел 24 июля


Российский танкер NEYMA, задержанный 25 июля сотрудниками СБУ и военной прокуратуры в Измаиле, зашел в городской порт для ремонта.

Как пишет timer-odessa.net, танкер встал на ремонт в Измаильском судоремонтном заводе накануне задержания.

"24 июля на судоремонтный завод в Измаиле зашло на ремонт российское судно NIKA SPIRIT, ранее носившее имя NEYMA", – сообщает портал.

Отмечается, что экипаж судна уже допросили.


Видео: СБУ

Напомним, что при помощи танкера "NEYMA" 25 ноября 2018 года пограничные войска ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе. В результате случившегося 24 украинских моряка и три боевых корабля – два катера и буксир - оказались захвачены Россией.

После случившегося судно переименовали на "NIKA SPIRIT". Но замаскировать танкер не удалось, поскольку у него сохранились прежние номера IMO и MMSI – 8895528, что с легкостью проверяется при помощи международной информационной системы EQUASIS.

Судно принадлежит ООО "ЮВАС ТРАНС", против которого Военная прокуратура СНБО ранее в этом году ввела санкции, заблокировав активы предприятия, ограничив торговые операции, приняв меры для предотвращения вывода, запретив участие в приватизации и аренде государственного имущества и тому подобное.

Как мы уже писали, в российском МИД уже пригрозили Украине последствиями за задержание танкера NEYMA.

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Тег Россия, танкер, Измаил, судно, NEYMA

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