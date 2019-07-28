Задержанных в Москве уже более 1300 человек
Задержания прошли на митинге в Москве 27 июля
На протестных акциях в Москве, которые прошли в субботу, 27 июля, было задержано 1316 человек.
Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 27 июля, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму полиция задержала более тысячи человек.
Напомним, ранее в центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключенных. Поводом для акции стал арест журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова.
Кроме этого, серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжали стоять с плакатами в защиту журналиста.
Адвокат Голунова сообщил, что полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.
Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.
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