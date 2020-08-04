Захарова ответила на заявления Лукашенко по задержанным "вагнеровцам"

Скандал с задержанием боевиков не повлияет на дружественные отношения между Россией и Беларусью, считают в Москве

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не даст в обиду задержанных в Беларуси наемников из ЧВК "Вагнер".

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Об этом она написала в Facebook.

Она уверена, что скандал с задержанием боевиков не повлияет на дружественные отношения между Россией и Беларусью.

"Просят прокомментировать выступление президента Белоруссии… Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия. Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", – написала Захарова.

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Напомним, сегодня во время обращения к народу президент Беларуси Александр Лукашенко сделал жесткое заявление по российским наемникам. Белорусский лидер обвинил Россию во вранье, которая придумала нелепые алиби для своих боевиков, а также сообщил, что россиян специально завезли в Беларусь.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков.

В России странно реагировали. Сначала молчали и не было никакой внятной реакции на задержание десятков россиян, а потом посол РФ в Беларуси в их оправдание говорит, что якобы "вагнеровцы" работают на некую охранную фирму в Беларуси и направлялись в третью страну для выполнения свой работы. Последовала и реакция Кремля на задержание наемников.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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