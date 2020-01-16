Замена Медведеву: Госдума проголосовала за нового премьера России – видео

За назначение Мишустина проголосовали 383 депутата, против голосов не было

Михаил Мишустин. Фото: REUTERS/ANI

Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства.

За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

"Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича", – сказал, подводя итоги, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Реклама

Согласно действующему законодательству, теперь Мишустин обязан не позднее чем в недельный срок представить президенту предложения по структуре правительства и кандидатурам на пост вице-премьеров и федеральных министров. Сам кандидат уже заверил, что новый состав кабинета будет представлен в ближайшие дни, а более подробно план правительства он намерен представить в апреле.

Мишустин в Госдуме РФ

Как известно, об отставке правительства РФ стало известно 15 января после обращения российского президента к парламенту.

Решение поддать в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев объяснил предложениями Путина о конституционных изменениях, которые, по словам Медведева, "внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти".

Позже Дмитрия Медведева планируют назначить заместителем председателя Совета безопасности РФ – должность создадут специально для него.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама