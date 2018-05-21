Заместитель генсека НАТО назвал новую мишень России

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Алехандро Альваргонсалес Сан Мартин, представляющий Испанию в НАТО, не исключил, что его страна может стать следующей целью России, пытающейся расшатать ситуацию в Евросоюзе.

Об этом он рассказал в интервью испанской газете ABC, перевод статьи которой публикует "Инопресса".

"Правда ли, что Россия, как уверяла на прошлой неделе немецкая разведка, вмешалась в каталонский кризис вокруг событий 1 октября 2017 года?" – поинтересовались журналисты.

"У испанских властей больше информации – они указали, что были вмешательства, исходившие из конкретных точек, а немецкая разведка это подтвердила. Я добавил бы, что это совпадает с привычной манерой поведения и потому выглядит совершенно правдоподобно", – ответил Альваргонсалес Сан Мартин.

"Но испанское правительство никогда не приписывало эти действия российскому государству. Об этих обвинениях я вас и спрашиваю", – уточнила журналистка.

"Вероятно, у Германии есть информация другого типа. Испания хочет сохранить полную осмотрительность. Конечно, глава [немецкой] разведки ничего не говорит, если у него нет конкретных данных. Определенно нужно принять это во внимание", – сказал замгенсека.

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Испании стать мишенью российской дезинформации, Альваргонсалес Сан Мартин сказал, что Испания "имеет особый вес в европейском проекте и в сфере обороны и безопасности, а потому может стать мишенью, и к этому надо готовиться".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия разваливала Испанию с помощью соцсетей, пытаясь раздуть политический кризис в Каталонии.

Напомним, в октябре 2016-го в Испании разгорелся скандал из-за сотрудничества МИДа и Минобороны с российским флотом.