Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилия

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Власть Владимира Путина над Россией не так прочна, как он это представляет, он перешел от пропаганды к кампании насилия. Об этом на страницах The Washington Post Гарри Каспаров, председатель организации Renew Democracy Initiative и автор книги "Человек и компьютер. Взгляд в будущее", передает Inopressa.

"Когда 8 сентября российские местные выборы пошли не так, как задумал президент Владимир Путин, он не примирился. Несмотря на привычные методы недопуска и ареста кандидатов от оппозиции, избиения мирных демонстрантов и полновесной поддержки избранных кандидатов контролируемыми государством СМИ, путинская партия "Единая Россия" потерпела поражение на выборах по всей стране, особенно в Москве. Четыре дня спустя Путин устроил крупнейшую операцию по безопасности за свое 20-летнее правление. Рейды прошли в 43 городах по всей России, полиция врывалась в штабы и дома оппозиционных организаций и активистов, конфисковав документы, компьютеры и даже кофеварки", - пишет Гарри Каспаров.

"Подобная демонстрация силы была свидетельством того, что власть Путина над Россией не так прочна, как он это представляет. Он перешел от пропаганды к кампании насилия, сначала против протестующих, а затем с помощью рейдов, цель которых – не провести аресты, а посеять страх (...), – говорится в статье. – Популярность Путина и без того снижалась на фоне того, как россияне борются с экономической стагнацией – стагнацией, усугубленной западными санкциями (...). Всякий раз, когда Путин сталкивается с раздором внутри страны, он обращает взор за границу. Обычно это выражается в навязывании некой проблематики, чтобы выставить Путина отважным защитником Родины. Впрочем, в последнее время все больше россиян открыто подвергают сомнению его кровопролитные и затратные авантюры в Сирии и Украине. В нынешнем опасном противостоянии между Саудовской Аравией и путинским клиентом Ираном Путин будет рад разжечь пламя конфликта, зная, что оно взвинтит цену на нефть – подарок для нефтезависимой российской экономики и для удержания им власти", – отмечает Гарри Каспаров.

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При этом он отмечает, что несмотря на то, что положение Владимира Путина становится все более нестабильным, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, считающиеся лидерами свободного мира, бросают ему спасательный круг.

"Необъяснимое умасливание Путина Трампом хорошо задокументировано. Франция, несмотря на санкции, увеличила объем торговли с Россией, и Макрон недавно повторил слова Трампа, выразив поддержку возвращению России в группу ведущих промышленно-развитых стран. Эта идея не поддается разумному объяснению, учитывая, что Россия была исключена из "Большой восьмерки" в 2014 году за вторжение и аннексию Крыма, украинского полуострова, который остается под властью России. Когда Запад посылает России подобные всепрощающие сигналы, Путин немедленно использует их, чтобы показать российским элитам, что он до сих пор большой человек, что только он может добиться снятия санкций – и что он никуда не уйдет", - пишет Гарри Каспаров.

"Вместо сдерживания Путина от дальнейших агрессивных действий, будь то вмешательство в выборы или вторжение в соседнюю страну, такое умиротворение лишь говорит ему о том, что нет причин менять свое поведение. Необходим единый фронт демократических наций, заявляющих, что Россия никогда не выйдет из изоляции, пока не откажется от репрессий внутри страны и своих злонамеренных авантюр за границей", – считает автор.

Ранее мы писали о том, как Трамп на саммите G7 убеждал возродить формат с Россией.

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