Западные СМИ рассказали, как Вашингтон роет яму Москве

Косвенное воздействие американского давления на Москву выражается в том, что международные банки начинают поворачиваться спиной к российским клиентам

Американские санкции против России стимулируют международные банки отворачиваться от российских денег. В ответ Москва углубляет оборонительные траншеи вокруг рубля, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан, передает Inopressa.

Вашингтон роет яму Москве, вынуждая каждого выбирать свой лагерь. Новая волна американских санкций против России вступит в силу в понедельник, говорится в статье.

Косвенное воздействие американского давления на Москву выражается в том, что международные банки начинают поворачиваться спиной к российским клиентам. Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse в среду в своем финансовом докладе сообщил о том, что он реклассифицировал 5,1 млрд швейцарских франков своих активов под управлением, чтобы избежать "структурной перестройки, происходящей главным образом из-за влияния американских санкций в отношении России", передает журналист.

Проще говоря, российские деньги, доверенные швейцарскому банку для размещения на финансовых рынках, были оттуда извлечены с целью их размещения на простых банковских счетах, позволяющих снять их в любой момент, поясняет Гриншпан.

"Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с Россией", – подтверждает официальный представитель банка, который не дает никаких деталей по поводу данных о личности своих российских клиентов.

Весной Credit Suisse уже сжег мосты по отношению к попавшему под американские санкции российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, прекратив торговать на финансовых рынках ценными бумагами принадлежащих ему компаний, говорится в статье.

Решение банка Credit Suisse отказаться от управления частью российских денег заставляет думать о том, что Швейцария, возможно, перестанет служить безопасной гаванью для владельцев крупных состояний, приближенных к Кремлю, отмечает автор статьи. Экономист Андрей Мовчан, наоборот, выдвигает гипотезу о том, что инициатива отказа от управления активами исходит от самих российских клиентов, предпочитающих не допустить того, чтобы их деньги оказались заморожены в американских активах.

Реакция российских властей на данный момент остается асимметричной. При объявлении о новой волне санкций 9 августа МИД пообещал ввести ответные меры. Две недели спустя они по-прежнему не были определены. Зато Москва принялась углублять оборонительные траншеи. Реагируя на сильное обесценивание рубля по отношению к доллару и евро, продолжающееся две недели, Центробанк России в среду заявил о прекращении покупки иностранной валюты (для восстановления своих резервов) вплоть до конца сентября, "для ограничения волатильности на финансовых рынках".

Российский глава Минпромторга Денис Мантуров в четверг пообещал сделать все необходимое для того, чтобы обойти американские санкции "за счет перехода на расчеты в национальных валютах для контрактов по товарам двойного назначения".

Третья мера, объявленная в среду Минфином и Центробанком России, состоит в создании некой "офшорной биржи", где будут котироваться российские компании, затронутые санкциями. На самом деле речь идет о бирже, зарегистрированной в российских регионах, пользующихся упрощенной системой налогообложения, таких как остров Октябрьский в Калининграде и остров Русский во Владивостоке, комментирует Гриншпан.

Как известно, с 27 августа в силу вступил новый пакет санкций США против России. Ограничения введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Санкции должны были ввести 22 августа, но решение отложили до 27 августа.

Этот пакет санкций предусматривает, что американская сторона прекращает любую помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи.

Также США прекращают поставки в РФ продукции двойного назначения.

Следующий санкционный пакет США введут в действие в ноябре этого года. Предполагается, что он будет "очень жестким". Как объяснили юристы Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.

Кроме того, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов.

Москва грозится дать "адекватный ответ" на новые санкции.

Как заявлял заместитель американского министра финансов Сигал Манделкер, после введения санкций против России, Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США.