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Запрет наблюдателям РФ присутствовать на выборах в Украине: появилась реакция Москвы

Сегодня, 13:56

Российский ЦИК направил в МИД России список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины

Фото: УНИАН
Запрет наблюдателям РФ присутствовать на выборах в Украине: появилась реакция Москвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/714/e7d/5c5714e7d63b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/714/e7d/5c5714e7d63b1.jpg Россия Российский ЦИК направил в МИД России список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины

В Центризбиркоме России утверждают, что законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, который зарегистрирован в Верховной Раде, якобы нарушает международные правовые нормы, так как возможность наблюдения на выборах предусмотрена обязательствами стран, входящих в ОБСЕ.

"Любые законы должны соответствовать международным правовым актам. Возможность наблюдения обязательствами стран – участниц ОБСЕ предусмотрена, поэтому в данной ситуации налицо намерения нарушить международные правовые обязательства", - заявила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

Гришина напомнила, что российский ЦИК направил в МИД России список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Решение о направлении наблюдателей в миссию должно принять внешнеполитическое ведомство.

"Общую реакцию государства на такого рода ситуацию определяет МИД России", - пояснила она.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9524, которым предлагается на законодательном уровне запретить России присылать наблюдателей на украинские выборы. Инициаторами проекта закона выступил ряд народных депутатов.

Напомним, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Позже стало известно, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению. Руководитель, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов утверждает, что наблюдателями могут стать эксперты Российского общественного института избирательного права.

В свою очередь ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Россия признана агрессором, и предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента.

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Тег Россия, наблюдатели, выборы 2019

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Источник:

ТАСС

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