Землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ Курил

Эпицентр находился в 64 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир

Фото из открытых источников..

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ Курил //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg 2019-03-01T09:01:00+02:00 Россия Эпицентр находился в 64 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 130,9 км. Эпицентр находился в 64 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,9.

В свою очередь, на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

"Угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель сейсмостанции.

Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.

Напомним, на днях в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 130 километрах юго-восточнее портового города Паданг, в котором проживают 841 тысяч жителей.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.