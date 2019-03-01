Землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ Курил
Эпицентр находился в 64 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
"Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 130,9 км. Эпицентр находился в 64 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель РАН.
Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,9.
В свою очередь, на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.
"Угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель сейсмостанции.
Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.
Напомним, на днях в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 130 километрах юго-восточнее портового города Паданг, в котором проживают 841 тысяч жителей.
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