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В Индонезии произошло мощное землетрясение

Сегодня, 07:59

Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла

Фото: Wikipedia.
Фото: Wikipedia..
В Индонезии произошло мощное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла

В центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 130 километрах юго-восточнее портового города Паданг, в котором проживают 841 тысяч жителей.

Напомним, 22 января у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр подземных толчков находился в 162 километрах к юго-западу от населенного пункта Вайнгапу на острове Сумба, в котором проживают около 49 тысяч жителей. 

Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Также ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.

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Тег Индонезия, землетрясение, магнитуда, подземные толчки

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Источник:

ТАСС

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