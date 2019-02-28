В Индонезии произошло мощное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла
В центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 130 километрах юго-восточнее портового города Паданг, в котором проживают 841 тысяч жителей.
Напомним, 22 января у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр подземных толчков находился в 162 километрах к юго-западу от населенного пункта Вайнгапу на острове Сумба, в котором проживают около 49 тысяч жителей.
Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Также ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Индонезии произошло мощное землетрясение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мощное землетрясение на юго-западе Китая: в регионе приостановили добычу газа
Из-за действия стихии погибли по крайней мере два человека
В Японии произошло мощное землетрясение: есть пострадавшие
Магнитуда подземных толчков составила 5,7 балла