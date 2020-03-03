Жириновский предложил расстреливать за фейки о коронавирусе

Известный своими неадекватными заявлениями российский политик Владимир Жириновский предложил расстреливать тех, кто распространяет слухи и фейки о коронавирусной эпидемии.
Об этом лидер ЛДПР заявил на одном из кремлевских пропагандистских каналов, призвав временно приостановить мораторий на смертную казнь в России.
"Надо показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве, одного на Сахалине", – сказал Жириновский.
Одиозный политик считает, что таким образом можно будет остановить любые панические слухи.
В качестве вариантов для тех, кто "не хочет смертную казнь" Владимир Жириновский предложил жесткие штрафы – 1,5 млн рублей.
Также он призвал найти и отправить под домашний или административный арест тех, кто распространяет слухи о коронавирусе.
"Я предложил радикальную форму, потому что это действует на миллионы людей", – объяснил лидер ЛДПР.
Напомним, что на данный момент в России лаборатно подтвердились шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем двух пациентов уже выписали из больницы. Не так давно первый случай инфицирования подтвердили в Москве.
Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии
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