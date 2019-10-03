Жители Калмыкии обратились к главарю боевиков по-украински: видео

Бывшего главаря террористической группировки "ДНР" Дмитрия Трапезникова, недавно назначенного мэром города Элиста в России, обвинили в уничтожении языка местного населения – калмыков.

Об этом заявил на демонстрации против назначения Трапезникова один из акции протеста, причем сделал это довольно оригинально – по-украински, обвинив боевика в ненависти к этому языку тоже.

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"Хочу обратиться к Трапездникову на ненавистном ему украинском языке... Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову", – сказал он, приведя перевод своих слов по-русски.

Напомним, Дмитрий Трапезников был назначен т.н. "главой ДНР" после гибели предыдущего главаря – Александра Захарченко в прошлом году. Однако спустя меньше месяца данное назначение признали незаконным сами боевики. Об этом заявил председателя так называемого "Народного совета ДНР" Денис Пушилин.

Позже стал достоянием общественности и разговор Трапезникова с советником Захарченко Александром Казаковым. Из ее содержания стало ясно, что боевики надеялись на то, что "ситуацию" решит кремлевский куратор оккупированных территорий Донбасса Владислав Сурков.

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