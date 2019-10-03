Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

Жители Калмыкии обратились к главарю боевиков по-украински: видео

3 октября, 17:11

Демонстранты обвинили Дмитрия Трапезникова в ненависти к украинскому языку

Бывшего главаря террористической группировки "ДНР" Дмитрия Трапезникова, недавно назначенного мэром города Элиста в России, обвинили в уничтожении языка местного населения – калмыков.

Об этом заявил на демонстрации против назначения Трапезникова один из акции протеста, причем сделал это довольно оригинально – по-украински, обвинив боевика в ненависти к этому языку тоже.

Реклама

"Хочу обратиться к Трапездникову на ненавистном ему украинском языке... Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову", – сказал он, приведя перевод своих слов по-русски.

В тренде
Российский спецназ на Шпицбергене: военный эксперт объяснил, что грозит Норвегии
Фото из открытых источников

Напомним, Дмитрий Трапезников был назначен т.н. "главой ДНР" после гибели предыдущего главаря – Александра Захарченко в прошлом году. Однако спустя меньше месяца данное назначение признали незаконным сами боевики. Об этом заявил председателя так называемого "Народного совета ДНР" Денис Пушилин.

Позже стал достоянием общественности и разговор Трапезникова с советником Захарченко Александром Казаковым. Из ее содержания стало ясно, что боевики надеялись на то, что "ситуацию" решит кремлевский куратор оккупированных территорий Донбасса Владислав Сурков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия украинский язык трапезников ДНР Калмыкия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин согласился на газовый контракт с Украиной
Путин согласился на газовый контракт с УкраинойЭкономика
"Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась УкраинаУкраина
У Путина объяснили последствия неподписания Киевом
У Путина объяснили последствия неподписания Киевом "формулы Штайнмайера"Политика
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогу
Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогуУкраина
СБУ разоблачила новую провокацию спецслужб России
СБУ разоблачила новую провокацию спецслужб РоссииУкраина

Новости партнеров

Loading...