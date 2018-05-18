Жизнь в столетних бараках: как выживают в глубинке России

Российские власти не торопятся расселять людей из ветхих сооружений, в которые опасно даже заходить

Крыша прогнила, туалет – на улице, а отопления нет – в деревянных бараках, которых в российской глубинке множество, живут 1,5 миллиона россиян. Расселения никак не добьются, ведь чиновники говорят, что на это денег нет. Как люди выживают в домах, которые в любой момент могут рухнуть – выясняли журналисты "Сегодня" в новой серии цикла "За чертой".

Гнилые стены и дырявая крыша – таким деревянным баракам уже почти по сто лет. Их строили до Второй мировой, как временное жилье, – однако оказалось, что нет ничего более постоянного. В этих домах, в которых уже опасно находиться, до сих пор живет 1,5 миллиона россиян.

В любой момент деревянная конструкция может сложиться, как карточный домик – или сгореть.

"У нас, значит, электропровода не соответствуют современным нормам электропотребления, – у нас тут постоянно возникают пожары. У нас, пожалуйста, – здесь вот было возгорания, счетчик возгорал в моей квартире", – рассказала жительница барака.

Фундамент здания буквально стерся – жители первого этажа спят уже на земле. Игорь живет здесь 20 лет – в ужасных условиях: квартира дрожит, потому что все рушится, пол проваливается, стены шатаются, штукатурка с потолка сыпется. Ремонту дом не подлежит – разве что расселению, но чиновники его лишь обещают.

А в Самаре на окраине города – целый квартал бараков. С трудом верится, что такие ветхие постройки – в областном центре. И люди здесь живут в ужасных условиях – воняет здесь так, что просто невозможно находиться. К тому же, жить здесь опасно – барак может рухнуть, хотя его жители и стараются удержать конструкцию.

"Все падает, все рушится. Трещины тут везде... Стена рушится... Что-то мы пробовали заделывать – это не получается, не трогайте ради Бога, а то все развалится", – рассказала Ольга.

У Ольги – трое детей, и каждый день она волнуется за их жизнь. Но переехать, как это сделало большинство соседей, она не может. Многодетная мать – в декрете и не работает.

"А куда нам деваться? Не на улице же жить! Куда-то переезжать мы тоже не можем – у нас нет денег, чтоб что-то снять", – объяснила Ольга.

Туалетов в самих бараках нет – только на улице. Душевых тоже – моются люди в тазиках, а воду набирают в колонках. Здания не отапливаются, хотя на кухне, которая, кстати, на весь дом общая, газ все же есть.

Квартал бараков – точнее, его жителей, – местная власть игнорирует. Люди чиновников ругают, и считают, что в Москве просто не в курсе их проблем:

"Мы ходили и голосовали за Путина. Знал бы он, как мы живем, – ветераны труда, – он бы, наверное, помог"

"Та там выборов-то не было! Только называние – "выборы" называются. А выборов-то не было. Но если бы я голосовала – я бы за Путина, естественно, проголосовала. Ну Крым нам вернул хотя бы!"

Зачем им Крым, если нет денег даже на переезд из аварийного дома, – в разваливающихся деревянных бараках не знают, но люди твердо уверены, что в бедах российских граждан виноват кто угодно, но не они и не Владимир Путин.

Напомним, по состоянию на конец марта 2018 года в России наблюдался самый низкий уровень протестных настроений среди населения за последние 8 лет, несмотря на стремительное снижение уровня жизни. Такие данные соцопроса опубликовал российский аналитический центр "Левада-центр".

В частности, 75% опрошенных считают, что протесты против падения уровня жизни и в защиту своих прав маловероятны. При этом 86% опрошенных ответили, что даже если такие протесты и будут, то они не примут в них участие.

Отметим, с ослаблением рубля россияне смирились еще летом 2017 года, сообщал ВЦИОМ – эксперты отмечали тогда, что общественное сознание в РФ признало "переукрепление рубля", о котором ранее неоднократно заявляли власти России.