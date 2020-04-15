"Зомби-апокалипсис": в московском метро образовались огромные очереди (фото и видео)

В Москве в рамках борьбы с распространением короновируса начала действовать система цифровых пропусков – его наличие обязательно для поездок на личном и общественном транспорте. В первый день работы новой пропускной системы на входах в станции метро образовались огромные очереди.

"Стражи порядка, взвесив все против за и против, решили собрать самый большой в Европе рассадник коронавируса – прямо на входе на каждую станцию столичной подземки. Попасть в метро теперь можно, только пройдя через руки полицейских. Им надо показать свой цифровой пропуск на экране смартфона (или распечатанный), а еще, обязательно, – паспорт", – пишет Telegram-канал Baza.

Как отмечается, на проверку каждого документа уходит по несколько минут, многим отказывают в проходе и разворачивают обратно домой. Еще несколько минут уходит на то, чтобы объяснить каждому причину отказа.

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"В условиях душных переходов и вестибюлей станций метро – идеальное решение для максимального распространения вируса", – говорится в сообщении.

Московское метро. Фото: twitter.com/EgorStrelnikov

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Московское метро заявило, что не может комментировать действия полиции.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже прокомментировал происходящее.

"Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", – сказал он.

Давка в Московском метро. Источник: twitter.com/thesyatkin

Сложившуюся ситуацию активно обсуждают пользователи соцсетей.

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Отметим, по данным оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, за сутки в России коронавирус выявлен еще у 3 388 человек. в 65 регионах. Это новый "антирекорд". Общее число заболевших достигло 24 490.

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