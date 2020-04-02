Путин пожаловался на коронавирус в Москве

В столице не удается переломить ситуацию с эпидемией

Несмотря на усилия городских и федеральных властей, в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом – по официальным данным, совокупное число инфицированных на 2 апреля в российской столице составило 2475 человек.

Об этом в телеобращении к гражданам заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Огромная толпа и все без масок: россиян возмутила репетиция парада 9 Мая

Реклама

"Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", – сказал Путин.

На этом фоне он добавил, что в таких местах, как российская столица, "должны соблюдаться более жесткие ограничения", а там, где зараженных мало или нет вовсе "достаточно локальных, точечных решений".

В тренде Во Франции протестируют новый препарат против коронавируса

Стоит отметить, что по состоянию на 2 апреля количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет 3548 человек – с предыдущих суток это число увеличилось на 771. По официальной информации Кремля, 45 пациентов выздоровели, а девять скончались.

Напомним, что с 30 марта в Москве объявлен всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста. Выходит из дому москвичам дозволено, только чтоб вынести мусор, выгулять домашнее животное, совершить покупки в ближайшем магазине или аптеке, добраться на работу и обратно или в случае прямой угрозы жизни.

В связи с этим власти запустили мобильное приложение, которое позволит следить за пациентами COVID-19 в легкой форме, которые выбрали лечение на дому, соблюдают режим самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама