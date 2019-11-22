Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявление

Проверка причастности россиян к зверской казни сирийца, вероятно, относится к компетенции Следственного комитета России. Об этом заявил замгенпрокурора РФ Александр Буксман. Журналисты его спросили, будет ли проведена прокурорская проверка видеозаписи казни.
Ранее в сеть попало видео зверств наемников ЧВК "Вагнер", замучивших мужчину, которого они называли "боевиком" ИГИЛ. Жертву кувалдой забили до смерти, ножом отпилили голову, саперной лопаткой отрубили руки, а затем сожгли тело.
Редакция предупреждает, что ролик содержит сцены жестокого насилия и не рекомендуется к просмотру лицам до 21 года
"Новая газета" установила, что один из участников казни, лицо которого было открыто, – это бывший сотрудник ставропольской патрульно-постовой службы, поступивший в ЧВК "Вагнер". Арабские СМИ считают, что казненный дезертировал после мобилизации в резерв армии президента Сирии Башара Асада.
Ранее Служба безопасности Украины предупреждала, что Россия вербует украинцев на Донбассе для войны в Сирии.
Примечательно, что интересы ЧВК "Вагнер" не ограничиваются одной только Сирией.
По некоторым данным, вагнеровцы также действовали в Южной Америке, где охраняли номинального президента Венесуэлы Николаса Мадуро .
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