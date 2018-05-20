17-летний стрелок, убивший 10 человек в школе в США, вел дневник с планами нападения

У студента "не хватило смелости" совершить самоубийство, поэтому он сдался полиции

Семнадцатилетний американец Димитриос Пагуртис, который устроил в пятницу стрельбу в школе Санта-Фе (штат Техас) убив 10 человек, вел дневник, где планировал нападение. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на губернатора штата Грега Эббота, информирует УНН.

"Он собирался не только устроить стрельбу, но также хотел покончить после этого с собой", — сказал Эббот.

По словам губернатора, у студента "не хватило смелости" совершить самоубийство, поэтому он сдался полиции.

Напомним, трагедия в школе в Санта-Фе произошла рано утром в пятницу. Жертвами стали 10 человек. По сообщению газеты Houston Chronicle, стрельбу устроил ученик этой школы 17-летний Димитриос Пагуртис. Он был взят под стражу. Злоумышленнику предъявлено обвинение в тяжком убийстве, которое карается смертной казнью.

Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека. По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен.

Также, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали сегодня, 3 марта.