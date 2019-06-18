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Американцы платят 50 долларов за право выпить пиво с крысами

18 июня, 17:21

Чтобы посидеть в необычной компании, нужно отдельно заплатить за вход в заведение


Бар с настоящими крысами открылся в Сан-Франциско. В нем проживает шесть грызунов из местного приюта. Их можно гладить и брать на руки. А по желанию – забрать домой. В меню есть символический фирменный коктейль с "крысиным хвостиком", но его состав держат в тайне. Вход в заведение лежит через подземелья и стоит около 50 долларов. И желающих поиграть с животными после рабочего дня – достаточно. Здесь всегда людно.

Крысы – достаточно опасные для человека животные. Они переносят чуму, бешенство, тиф, лептоспироз, и другие заболевания. Многие люди испытывают сильный страх перед этими грызунами. Иногда такая фобия даже не поддается терапии.

В то же время некоторые из видов крыс успешно приручаются людьмы. Ручных грызунов начали содержать в домах еще в XIX веке. В большинстве случаев домашними любимцами становятся так называемые  "серые" крысы. Их длина достигает 30 сантиметров. В европейской культуре эти животные считаются символом разрушения и смерти, чаще всего ассоциируются с чумой. Известны случаи, когда крысы стаями нападают на людей.  А вот в Китае, напротив, грызуны олицетворяют процветание и успех. Ученые же Оксфордского университета пришли к выводу, что крысы – умнейшие существа, и даже обладают признаками человеческого сознания.

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Тег крысы, бар, сан-франциско

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