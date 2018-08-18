60 экс-глав спецслужб США осудили Трампа за лишение экс-главы ЦРУ Бреннана доступа к госсекретам

Подписи под документом поставили, кроме прочих, экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер и семеро бывших глав ЦРУ

Шестьдесят бывших руководителей американских спецслужб вступились за экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, назвав инсинуациями обвинения в его адрес в противоправных действиях во время пребывания на посту. Текст заявления опубликовала в пятницу телекомпания Эй-би-си, – передает ТАСС.

Подписи под документом поставили, кроме прочих, экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер и семеро бывших глав ЦРУ: Роберт Гейтс, Уильям Уэбстер, Джордж Тенет, Портер Госс, Майкл Хайден, Леон Панетта и Дэвид Петреус.

"Мы как бывшие разведчики высокого ранга были вынуждены отреагировать на фоне непродуманных и беспрецедентных замечаний и действий Белого дома касательно лишения Джона Бреннана доступа к секретной информации", – говорится в заявлении.

Его авторы назвали Бреннана "невероятно талантливым, способным и патриотически настроенным человеком, посвятившим всю свою взрослую жизнь служению народу".

"Инсинуации и утверждения о противоправных действиях Бреннана на его посту безосновательны, – считают авторы заявления. – Мы едины во мнении о том, что действия президента в отношении Бреннана и угрозы принять аналогичные меры к другим бывшим официальным лицам не имеют никакого отношения к вопросу доступа к секретной информации, зато имеют самое непосредственное отношение к попытке задавить свободу слова".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент отозвал у Бреннана доступ к секретной информации. Она отметила, что Дональд Трамп пошел на этот шаг, чтобы предотвратить утечки такого рода данных. Кроме того, по ее словам, президент рассматривает возможность лишить допуска еще одного бывшего главу ЦРУ Майкла Хайдена, экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, бывшего директора нацразведки США Джеймса Клэппера и ряд других лиц.

Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год, а до этого был советником президента Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Бреннан оставил пост 20 января 2017 года, в день инаугурации Трампа. С тех пор они неоднократно критиковали друг друга, заочно обмениваясь разными обвинениями.

Напомним, Трамп закрыл доступ экс-директора ЦРУ к секретным данным. В заявлении Трампа отмечается, что он также рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным и других бывших руководителей разведслужб.

Кроме того, Трамп лишит допуска к гостайнам еще одного чиновника из-за его жены.

Ранее мы писали, что экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.