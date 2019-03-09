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Американец, сорвавший джекпот, зaбыл лoтepeйныe билeты в магазине

Сегодня, 03:50

Вирски, заявил, что хочет наградить таинственного человека, который вернул его билеты продавцу

Фото: Getty Images
Американец, сорвавший джекпот, зaбыл лoтepeйныe билeты в магазине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/31b/92c/5c831b92cf08a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/31b/92c/5c831b92cf08a.jpg США Вирски, заявил, что хочет наградить таинственного человека, который вернул его билеты продавцу

Безработный мужчина из американского штата Нью-Джерси сорвал джекпот в лотерею Mega Millions в размере 273 миллиона долларов, сообщает Associated Press.

Счастливчик, которого зовут Майк Вирски, заявил, что хочет наградить таинственного человека, который 7 марта вернул его билеты продавцу, после того как он забыл их на кассе, сосредоточившись на своем мобильном телефоне. Когда Вирский вернулся в магазин и заявил, что билеты принадлежат ему, их отдали сотрудники магазина.

Теперь обладатель огромного состояния собирается отблагодарить честного человека, который мог превратиться в мультимиллионера, присвоив его билет. Как именно, он не сообщил. 

54-летний мужчина сообщил, что развелся прошлой осенью после 15 лет брака, последний год он искал работу, однако давно не получал приглашение на собеседования. 

Теперь же работать новоиспеченный миллионер не планирует вовсе, а лишь "сидеть сложа руки и наслаждаться" деньгами. Первое, что он собирается сделать со своим богатством – купить новый пикап, потом новую машину матери и перестроить ее дом.

Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов.

Напомним. что в мае  в Mega Millions разыграли джек-пот в 143 млн долларов .

Кроме того, месяцем ранее стало известно, что  выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов , был продан в штате Нью-Джерси.

Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии  достался джек-пот в размере 522 млн долларов .

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Тег США, лотерея, билеты, джекпот, Mega Millions

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