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Американские истребители над Черным морем: Вооруженные силы США провели новые учения

2 августа, 19:53

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В учениях приняли участие военно-морские силы и авиация

Не так давно состоялись юбилейные, двадцатые международные военные учения Sea Breeze, но на этом отработка маневров в Черном море американцами не закончилась. Военно-морские силы США совместно с авиацией в воскресенье, 2 августа, провели новые учения.

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Об этом сообщается на сайте отдела коммуникаций 6-го флота США.

Учебная миссия проходила в международных водах и воздушном пространстве и была разработана для обучения сил США интеграции и взаимосвязи разных родов войск при выполнении наземных и воздушных операций.

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"Благодаря тому, что более 90 процентов мировой экономики и цифровых коммуникаций распространяются через океаны мира, защита морской сферы никогда не была более важной. Интеграция с ВВС США в Европе во время этой учебной миссии позволила нам провести реалистичную и актуальную подготовку, чтобы укрепить решимость США на море в Черноморском регионе", – отметил командующий шестым флотом, вице-адмирал Джин Блэк.

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Участие в маневрах принял ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, которые ранее участвовали в Sea Breeze, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

/ Фото: twitter.com/USNavy

Напомним, в США у побережья штата Калифорния во время учений затонул десантный корабль AVV-7, семь морских пехотинцев и моряк ВМФ США объявлены пропавшими без вести.

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Черное море учения истребители ВВС США ВМФ США

Источник: Сегодня

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