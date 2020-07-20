Учения Sea Breeze 2020 стартовали в Черном море: фото

В акватории Черного моря стартовали юбилейные, двадцатые международные военные учения Sea Breeze, сообщает АрмияInform.

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"Учения Sea Breeze являются реальной демонстрацией решимости США по коллективной защите Европы. Поэтому эти учения совместно с нашими партнерами будут проходить в Черноморском регионе", – отметил командующий 6-го флота ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк.

По словам командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, основное назначение Sea Breeze – это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Поэтому главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам альянса, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.

По замыслу командования национального военного флота, во время учений корабельно-катерные тактические группы украинских ВМС должны получить необходимый уровень совместимости, чтобы действовать во взаимодействии с кораблями альянса.

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Предполагается, что в процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместное тактическое маневрирование.

Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне, отработают операции по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя. Кроме того, выполнят задание по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры и море-хозяйственного комплекса.

Также запланированы артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также проведение учений по спасению экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

Международные учения продлятся семь дней. В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также корабли постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

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Всего в Sea Breeze-2020 примут участие около 2 тысяч человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и прочее. В учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные маневры, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США. В прошлом году они проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

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