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Во время учений в США затонул корабль: восемь человек пропали без вести

1 августа, 11:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Два человека находятся в критическом состоянии

В США у побережья штата Калифорния во время учений затонул десантный корабль AVV-7, семь морских пехотинцев и моряк ВМФ США объявлены пропавшими без вести.

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Об этом сообщили представители Корпуса морской пехоты, пишет Reuters.

"Он полностью затонул. При 26 тоннах предполагается, что он прошел весь путь до дна", – заявил генерал-лейтенант Джозеф Остерман.

По информации источника, инцидент произошел во время учения возле острова Сан-Клементе.

Семь морских пехотинцев были спасены, еще один погиб. Двух человек из спасенного экипажа госпитализировали в критическом состоянии. Поиски семерых пропавших еще продолжаются.

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Кроме того, все водные операции американских десантных кораблей приостановлены, пока не будет установлена причина крушения судна. Также все десантные суда флота пройдут проверку.

Напомним, мы писали, как в Греции у Ионического острова Пасхи затонуло судно с беженцами. В результате погибли по меньшей мере 12 человек.

Также "Сегодня" рассказывали, что в порту одного из норвежских городов загорелся российский траулер. В результате ЧП судно перевернулось и затонуло.

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США учения кораблекрушение пропавшие без вести
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