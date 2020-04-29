Американские пилоты эффектно поблагодарили медиков, которые борются с коронавирусом (видео)

Элитные авиаподразделения Военно-морских сил США "Blue Angels" и Военно-воздушных сил "Thunderbirds" поблагодарили медиков и других работников, которые борются с пандемией коронавируса, пролетев над Нью-Йорком и Филадельфией.

Полеты состоялись во вторник, сообщает Укринформ.

Сформированные фигуры и порядок расположения самолетов в небе, по военной традиции, означал "collaborative salute" (совместный салют, или совместное чествование), которое они посвятили всем, кто борется с COVID-19.

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Всего в акции приняли участие 12 истребителей, в том числе шесть F-16C/D Fighting Falcons американских ВВС, а также шесть F-18 C/D Hornets Военно-морских сил. Сначала они пролетели над Нью-Йорком и соседним Нью-Арком, а затем отправились в Филадельфию, где также пролетели над городом Трент.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 1 млн 441 человека, более 56,3 тыс. человек умерли с начала пандемии. В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 297,2 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 – около 22,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что США запускают экономику и выходят из карантина.

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