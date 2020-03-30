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Мир благодарит медиков за то, что они спасают от коронавируса (видео)

30 марта, 19:33

Екатерина Степаненко

В Ливии сотни людей аплодисментами приветствовали медиков и военных

Массовую благодарность выражают врачам во всем мире. В Ливане сотни людей аплодисментами приветствовали медиков и военных, которые борются с распространением коронавируса. У главной столичной больницы к акции благодарности присоединились и полицейские. По данным министерства здравоохранения Ливана, за последние сутки зафиксировано 26 новых случаев заболевания. В общем, больных более четырехсот.

А в Венесуэле, где пошла вторая неделя карантина, местный музыкант ежедневно устраивает концерты на собственном балконе. Говорит, так стремится развлечь своих соседей. И им помочь пережить непростые времена.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский тепло поблагодарил врачей Украины. "Вы – наши супергерои", – заявил президент Украины в своем видеообращении. Президент также поблагодарил пограничников, которые "находятся на новой "передовой" и ведут борьбу с невидимым врагом – коронавирусной инфекцией", и военнослужащих ВСУ, которые, несмотря ни на что, продолжают оборонять страну на востоке.

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А в Тернополе таксисты пообещали ночью возить медиков бесплатно. Как сообщили в мэрии, с инициативой выступили сами фирмы такси, и никаких компенсаций за это они получать не будут.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Ливия медики врачи благодарность коронавирус

Источник: Сегодня

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