Американские военные в Южной Корее: Сеул пошел на уступки Вашингтону

В прошлые годы выплаты Сеула Вашингтону на компенсацию расходов по обеспечению безопасности были слишком малы

/ Фото: AFP

Южная Корея согласилась на дальнейшее увеличение выплат Соединенным Штатам для компенсации американских расходов на обеспечение южнокорейской безопасности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Южная Корея согласилась платить значительно больше денег Соединенным Штатам, чтобы защитить себя от Северной Кореи", - сообщил Трамп.

По его мнению, в прошлые годы выплаты Сеула Вашингтону на компенсацию расходов по обеспечению безопасности были слишком малы. Он добавил, что в прошлом году по его запросу Южная Корея уже увеличила их до 990 млн долларов. Как сообщил Трамп, страны начали переговоры о размерах будущих выплат.

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"Южная Корея – очень богатая страна, которая сейчас чувствует себя обязанной внести вклад в военную защиту, которую предоставляют Соединенные Штаты Америки", – добавил Трамп.

После Корейской войны 1950–1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается у Вашингтона.

В апреле Национальное собрание (парламент) РК ратифицировало соглашение, в соответствии с которым расходы страны на содержание военных США повышаются на 8,2%. В соответствии с подписанным в марте документом, Сеул в 2019 году заплатит за содержание 28,5 тыс. американских военнослужащих в стране 1,04 трлн вон (915 млн долларов). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним, ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон (860 млн долларов). Заключению нового договора предшествовали десять раундов переговоров. Изначально представители США требовали от Южной Кореи увеличить размер ее взносов до 1,2 млрд долларов в год.

Ранее сообщалось, что Южная Корея была разочарована результатами второго саммита глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына начался в Ханое 27 февраля. Главной целью переговоров была денуклеаризация Корейского полуострова.

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