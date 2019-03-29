Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Американский дипломат предупредил: Борьба между Путиным и Западом только начинается

Сегодня, 04:30

Путин считает, что борется с либеральным декадентским Западом, говорит Майкл Макфол

Фото: AFP
Американский дипломат предупредил: Борьба между Путиным и Западом только начинается //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b32/282/5c9b32282dc68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b32/282/5c9b32282dc68.jpg США Путин считает, что борется с либеральным декадентским Западом, говорит Майкл Макфол

Президент РФ Владимир Путин пытается ослабить позиции Запада, и для этого создает фейковые организации, использует деньги олигархов и спецслужб, подкупает политиков и ворует информацию.

Об этом на слушаниях о возможном вмешательстве Кремля в американские выборы 2016 года в Конгрессе США 28 марта заявил бывший посол Соединенных Штатов в России (2012-2014) Майкл Макфол, информирует Радіо Свобода.

"Борьба между Путиным и Западом только начинается. Путин считает, что борется с либеральным декадентским Западом, а себя он называет представителем "традиционных ценностей", – отметил Макфол, выступая на слушаниях. – Он использует деньги олигархов и спецслужб, чтобы вести эту борьбу внутри России и за ее пределами".

По его словам, Путин для достижения своих целей активно вкладывает деньги в СМИ, в том числе в телеканал RT и новостное агентство Sputnik и "создает по всему миру фейковые организации". Также президент России, по словам Макфола, "использует разведслужбы для того, чтобы воровать информацию и использовать ее", а также "он использует собственность и деньги за рубежом, чтобы влиять на внешнюю политику".

Активно Кремль, по его словам, также использует крупнейшие банки, в частности ВЭБ. "Его в России называют "путинским банком", – подчеркнул Макфол.

"Иногда Путин использует для достижения своих политических целей еще и скрытые военные механизмы, как это произошло в Украине в 2014 году", – также отметил Макфол.

Напомним, ранее Майк Макфол сказал, что считает Россию самой большой в мире угрозой суверенитету других стран и сделал громкое заявление о новых санкциях против России .

Также сообщалось, что Майкл Макфол в Киеве на саммите Ялтинская европейская стратегия (Yes-2018) заявлял, что после отхода Путина от власти российскую элиту ожидает раскол, а передача властных полномочий не будет простой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Путин, дипломат, запад, Макфол, вмешательство России

Вы сейчас просматриваете новость " Американский дипломат предупредил: Борьба между Путиным и Западом только начинается". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Визит Путина в Кыргызстан вызвал протест

Вчера, 11:56

Нурлана Карымшакова и его жену задержали и обвинили в разжигании нацрозни, за что им грозит до 10 лет тюрьмы

Порошенко назвал условие для переговоров с Россией

Вчера, 09:47

Для решения украинско-российского вопроса у Киева должна быть мощная поддержка за спиной, считает глава государства

Только международное давление и усиление украинской армии заставят Кремль уступить – Порошенко

27 марта, 21:24

Президент считает, что Минские договоренности обеспечили создание мощной мировой коалиции в поддержку Украины

Порошенко: Путин сам признался – аннексировать Крым было его решением

27 марта, 10:20

Даже окупационные "власти" полуострова подтвердили, что президент РФ напрямую причастен к краже украинского полуострова

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Розенко пояснил, когда выплатят пенсии жителям Донбасса

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган