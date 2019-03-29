Американский дипломат предупредил: Борьба между Путиным и Западом только начинается

Путин считает, что борется с либеральным декадентским Западом, говорит Майкл Макфол

Фото: AFP

Американский дипломат предупредил: Борьба между Путиным и Западом только начинается //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b32/282/5c9b32282dc68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b32/282/5c9b32282dc68.jpg 2019-03-29T04:30:00+02:00 США Путин считает, что борется с либеральным декадентским Западом, говорит Майкл Макфол

Президент РФ Владимир Путин пытается ослабить позиции Запада, и для этого создает фейковые организации, использует деньги олигархов и спецслужб, подкупает политиков и ворует информацию.

Об этом на слушаниях о возможном вмешательстве Кремля в американские выборы 2016 года в Конгрессе США 28 марта заявил бывший посол Соединенных Штатов в России (2012-2014) Майкл Макфол, информирует Радіо Свобода.

"Борьба между Путиным и Западом только начинается. Путин считает, что борется с либеральным декадентским Западом, а себя он называет представителем "традиционных ценностей", – отметил Макфол, выступая на слушаниях. – Он использует деньги олигархов и спецслужб, чтобы вести эту борьбу внутри России и за ее пределами".

По его словам, Путин для достижения своих целей активно вкладывает деньги в СМИ, в том числе в телеканал RT и новостное агентство Sputnik и "создает по всему миру фейковые организации". Также президент России, по словам Макфола, "использует разведслужбы для того, чтобы воровать информацию и использовать ее", а также "он использует собственность и деньги за рубежом, чтобы влиять на внешнюю политику".

Активно Кремль, по его словам, также использует крупнейшие банки, в частности ВЭБ. "Его в России называют "путинским банком", – подчеркнул Макфол.

"Иногда Путин использует для достижения своих политических целей еще и скрытые военные механизмы, как это произошло в Украине в 2014 году", – также отметил Макфол.

Напомним, ранее Майк Макфол сказал, что считает Россию самой большой в мире угрозой суверенитету других стран и сделал громкое заявление о новых санкциях против России .

Также сообщалось, что Майкл Макфол в Киеве на саммите Ялтинская европейская стратегия (Yes-2018) заявлял, что после отхода Путина от власти российскую элиту ожидает раскол, а передача властных полномочий не будет простой.

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