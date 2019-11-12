Американский дипломат заявил, что Белый дом пытался блокировать поставку Javelin Киеву

ПТРК Javelin / Фото: Минобороны Украины

Руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни приостановил в конце 2017 года — начале 2018 года межведомственный процесс одобрения поставок Киеву американских противотанковых комплексов Javelin из-за опасений по поводу реакции России. Такие показания дала под присягой американским законодателям экс-советник бывшего спецпредставителя США в Украине, кадровый дипломат и бывший сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме Кэтрин Крофт.

Она выступила на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 30 октября. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. Стенограмма слушаний была опубликована 11 ноября.

Крофт напомнила, что примерно в конце 2017 года — начале 2018 года в вашингтонской администрации обсуждался процесс предоставления Киеву Javelin. "И только одно ведомство приостановило решение по этому вопросу. Это было АБУ", — отметила она. По словам дипломата, это было связано с опасениями возможной реакции России на эти поставки. "Как я понимаю, причины носили политический характер. На брифинге Малвэни уделял внимание российской реакции", — подчеркнула она.

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Отвечая на уточняющий вопрос законодателей, Крофт указала: "Россия могла негативно отреагировать на предоставление Javelin Украине". При этом дипломат ответила положительно на вопрос, "послужил бы интересам России отказ в предоставлении Украине Javelin".

Тем не менее, продолжила Крофт, через некоторое время Малвэни снял блокировку с процесса одобрения продажи комплексов. "Меня попросили вместе с коллегой Ричардом Хукером провести брифинг для Мика Малвэни по поводу данного решения. Мы это сделали, а потом в течение одного-двух дней блокировка была снята", — подчеркнула дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно госсекретарь Майк Помпео сделал заявление по военной помощи США Украине. Он четко дал понять, что Вашингтон привержен обеспечению мира и стабильности в Украине без предварительных условий.

Ранее в США заявляли, что за последние пять лет Вашингтон выделил на повышение обороноспособности украинских войск и защиту государственных границ страны более 1,1 млрд долларов. Отметим, что одним из важнейших этапов военной помощи было предоставление Украине знаменитых противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Однако позже Соединенные Штаты Америки восстановили всю военную помощь Украине – как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства. Читайте в материале "Сегодня", на что Украина потратит американские миллионы.

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