Американский президент подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США

Антисемитизм является дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национальности

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп подписал указ о противодействии ростуантисемитизма в стране. Церемония состоялась в Белом доме в присутствии представителей еврейских организаций.

"Президентский указ проясняет, что, согласно закону о гражданских правах от 1964 года, антисемитизм является дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национальности", — отметили в пресс-службе Белого дома. Трамп поручил министерствам и ведомствам разработать меры по борьбе с этим явлением.

Данное действие "подтверждает решимость президента и его администрации бороться со всеми формами антисемитизма", добавили в пресс-службе.

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Ранее в американском штате Калифорния запретили дискриминацию из-за прически. Такое решение в США приняли впервые.

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Сенат штата поддержал право афроамериканцев на естественную форму волос. Ранее работодатели часто заставляли их выравнивать пышные кудри или собирать их вместе.

Кроме того, к афрокосичкам и дредам критически относились и во многих учебных заведениях.

Автором законодательной инициативы стала темнокожая сенатор-демократ Холли Митчелл из Лос-Анджелеса, которая также носит африканскую прическу.

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