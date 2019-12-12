Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Американский президент подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США

12 декабря, 02:15

Антисемитизм является дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национальности

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп подписал указ о противодействии ростуантисемитизма в стране. Церемония состоялась в Белом доме в присутствии представителей еврейских организаций.

"Президентский указ проясняет, что, согласно закону о гражданских правах от 1964 года, антисемитизм является дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национальности", — отметили в пресс-службе Белого дома. Трамп поручил министерствам и ведомствам разработать меры по борьбе с этим явлением.

Данное действие "подтверждает решимость президента и его администрации бороться со всеми формами антисемитизма", добавили в пресс-службе.

Реклама

Ранее в американском штате Калифорния запретили дискриминацию из-за прически. Такое решение в США приняли впервые.

В тренде
В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии

Сенат штата поддержал право афроамериканцев на естественную форму волос. Ранее работодатели часто заставляли их выравнивать пышные кудри или собирать их вместе.

Кроме того, к афрокосичкам и дредам критически относились и во многих учебных заведениях.

Автором законодательной инициативы стала темнокожая сенатор-демократ Холли Митчелл из Лос-Анджелеса, которая также носит африканскую прическу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США закон Дональд Трамп дискредитация

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием
США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружиемСША
Путин не победил: западная пресса о
Путин не победил: западная пресса о "нормандской встрече"Украина
Свадьба с трагическим финалом растрогала США
Свадьба с трагическим финалом растрогала СШАFun
Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБР
Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБРСША
США о
США о "нормандской встрече": в Америке понимают, что Украине трудноПолитика
Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс
Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают АльянсЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...