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В США полицейский-гей выиграл 20 миллионов в суде о дискриминации

30 октября, 03:05

Копу 23 раза отказывали в повышении из-за нетрадиционной ориентации

Полицейский отсудил 20 миллионов долларов за дискриминацию. Фото: St Louis County Police

Полицейский отсудил 20 миллионов долларов за дискриминацию. Фото: St Louis County Police

В США полицейский с нетрадиционной сексуальной ориентацией из штата Миссури получил компенсацию в размере почти 20 миллионов долларов за дискриминацию на работе.

Как сообщает BBC, житель Сент-Луиса, Кейт Вильдхабер, служивший в местной полиции, подал против нее иск еще 2017 году.

По словам мужчины, ему 23 раза отказывали в повышении по службе из-за того, что он гей. Так, Джон Сарацино, входивший на тот момент в Окружной совет полицейских комиссаров Сент-Луиса, посоветовал мужчине "сбавить обороты со своей голубизной", если тот хочет получить повышение.

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Сам Сарацино подобный комментарий со своей стороны отрицает. Подобный комментарий якобы использовал и полицейский капитан Гай Минз.

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Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

В результате суд присяжных признал Вильдхабера жертвой дискриминации по признаку сексуальной ориентации и постановил выплатить ему крупную сумму.

Напомним, ранее мы сообщали о проведении Марша равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества состоялся в Киеве. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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