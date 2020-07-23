Американский президент заявил, что потерял пятерых друзей из-за коронавируса

Трагический эпизод лишний раз убедил его в необходимости обеспечения особого ухода за людьми

Президент США Дональд Трамп потерял пятерых друзей из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News Channel.

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Глава государства сказал, что до недавнего времени никто из его родных и близких друзей не умирал от пневмонии. "Теперь же я потерял пятерых человек, возможно, шестерых. Я потерял пятерых друзей", — продолжал Трамп.

Один из них был помещен в больницу после того, как взятые у него анализы на коронавирус дали положительный результат. "Через два дня после госпитализации он впал в состояние комы и еще через пару дней умер", — продолжал президент США. По его словам, этот трагический эпизод лишний раз убедил его в необходимости обеспечения особого ухода за людьми, входящими в группу риска во время пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 3,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 142 942 человека.

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Ранее американский лидер заявил, что не намерен вводить в стране в свете пандемии правило, согласно которому всем жителям следует носить защитные маски. Он отметил, что совет о ношение маски носит исключительно рекомендательный характер.

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Ранее Трамп заявил, что верит в маски, но считает, что этого недостаточно.

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