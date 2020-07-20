Трамп заявил, что "верит в маски", но считает, что этого недостаточно

Президент США Дональд Трамп, который не так давно впервые появился на публике в защитной маске, заявил, что выступает против их обязательного ношения на общенациональном уровне. По его мнению, оно должно быть добровольным.
Об этом пишет "Голос Америки".
"Я верю в маски. Я считаю, что маски – это хорошо", – сказал Трамп, подчеркнув, что поддерживает американцев, которые их носят для предотвращения распространения коронавируса.
Однако, американский президент не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет.
"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода, и не считаю, что требование обязательного ношения масок является законным", – резюмировал он.
Напомним, ранее экс-вице-президент Джозеф Байден подверг критике действующего лидера страны Дональда Трампа за насмешки над теми, кто из-за пандемии коронавируса носит маски.
Между тем, США остаются в тройке лидеров стран, где зафиксировано больше всего заразившихся коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране подтверждено 71,4 тысячи случаев инфицирования опасной болезнью.
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