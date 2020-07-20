Трамп заявил, что "верит в маски", но считает, что этого недостаточно

Американский лидер убежден, что ношение масок должно быть добровольным

Президент США Дональд Трамп, который не так давно впервые появился на публике в защитной маске, заявил, что выступает против их обязательного ношения на общенациональном уровне. По его мнению, оно должно быть добровольным.

Реклама

Об этом пишет "Голос Америки".

"Я верю в маски. Я считаю, что маски – это хорошо", – сказал Трамп, подчеркнув, что поддерживает американцев, которые их носят для предотвращения распространения коронавируса.

Однако, американский президент не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет.

В тренде Во Франции загорелся древнейший средневековый собор: фото и видео масштабного пожара

"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода, и не считаю, что требование обязательного ношения масок является законным", – резюмировал он.

Реклама

Напомним, ранее экс-вице-президент Джозеф Байден подверг критике действующего лидера страны Дональда Трампа за насмешки над теми, кто из-за пандемии коронавируса носит маски.

Между тем, США остаются в тройке лидеров стран, где зафиксировано больше всего заразившихся коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране подтверждено 71,4 тысячи случаев инфицирования опасной болезнью.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама