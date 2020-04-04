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В США из-за коронавируса советуют носить маски из ткани: Трамп против

4 апреля, 01:29

Елена Кузьмич

Совет носит исключительно рекомендательный, а не обязательный характер

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC – Ред) рекомендуют американцам для защиты от коронавируса носить тканевые немедицинские маски. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"CDC советуют использовать немедицинские изделия из ткани, чтобы прикрыть лицо", — сказал Трамп.

Совет носит исключительно рекомендательный, а не обязательный характер. "Это добровольно, вы не обязаны это делать", — пояснил глава вашингтонской администрации.

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Сам Трамп рекомендации следовать не планирует. "Я не думаю, что буду это делать", — сказал он.

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"Я хочу подчеркнуть, что CDC не рекомендует использовать медицинские или хирургические маски. Мы хотим, чтобы они использовались медиками, которые так усердно работают. Медицинские средства защиты необходимо сохранить для работников сферы здравоохранения", — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что США установили мировой рекорд по смертям от коронавируса. Количество жертв эпидемии в Штатах почти достигло 6 тысяч человек. Также Трамп заявил, что США почти исчерпали запас средств личной защиты из национального резерва.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США карантин маска коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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